Rector de la Universidad de Valparaíso pide celeridad para investigar amenazas contra la USM

El rector (S) de la Universidad de Valparaíso, Christián Corvalán, pidió celeridad para investigar las amenazas de muerte proferidas contra la comunidad de la Universidad Santa María.

La autoridad universitaria manifestò su "más profundo y categórico rechazo a las amenazas de muerte" que sufrieron los integrantes de la USM e indicó que "cualquier amenaza e incitación al odio no tienen cabida en nuestra sociedad y en nuestras comunidades, por lo que resulta indispensable que levantemos con fuerza nuestra voz para condenar hechos como éste".

Corvalán agregó que "solicitamos a las autoridades políticas y policiales, observar con el máximo de atención estas amenazas para resguardar la integridad física de quienes forman parte de la comunidad de la UTFSM".

Asimismo, pidió "investigar con celeridad la existencia de grupos supuestamente armados que puedan estar articulándose en nuestra zona, que se precian de contar con poder de fuego y personas dispuestas a asesinar a otros sólo por pensar distinto".

Adicionalmente, el rector de la UV señaló que "tomé contacto con el rector Darcy Fuenzalida para hacerle saber la preocupación y solidaridad que este hecho ha generado entre la comunidad de la Universidad de Valparaíso, que rechaza sin ambages este tipo de situaciones".

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santa María, en tanto, destacaron que las imágenes de armamento presentes en las amenazas provienen de distintos sitios de internet, pero igual mantienen la cautela ante la situación.

"Creemos que es totalmente falsa, pero igual es buena manfiestarnos para demostrar unidad", dijo el presidente de la agrupación, Matías Vergara.

Por su parte, Isaias Rojas, presidente del Sindicato de Profesores de la U. Santa María, señaló que existe temor en la comunidad debido a este correo que amenaza a siete de la institución.

"Efectivamente hay un miedo, porque no es amenaza solo a las personas sino que van a balear a la comunidad. Los nombres que aparecen dentro de la amenaza son personas conocidas dentro de la comunidad universitaria, entonces las personas que deben estar en esto deben conocer la realidad de la universidad", puntualizó Rojas.

"No le quiero quitar el peso, pero no estamos en clases presenciales. No siento que en verdad haya un riesgo", comentó el docente.