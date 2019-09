Se suma a la campaña: Sharp "vandalizó" etiqueta de pan en supermercado

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se sumó activamente a la campaña del pan batido, que inició el fanpage Valposting y que se viralizó. Su objetivo es mantener ese nombre y no permitir que se masifique la denominación "marraqueta" en la región.

En conversación con La Estrella, el jefe comunal confesó que sin que nadie lo descubriera sacó de su bolsillo una etiqueta y la pegó sobre el cartel que decía marraqueta en un supermercado.

"Nos revelamos ante la marraqueta y vamos a apoyar esta campaña. Vamos a tomarnos en serio que la denominación oficial en Valparaíso sea pan batido y vamos a enviar a los distintos supermercados la petición de que pongan la denominación de pan batido y no marraqueta en cada uno de sus stands", afirmó Sharp.

El alcalde confesó que la penúltima vez que fue al supermercado "vandalizó" el nombre de marraqueta.

"En el Jumbo yo puse un sticker de pan de batido. No se dieron cuenta que fui yo y ojalá las cámaras no me delaten (risas). Es que me parece que es una expresión super legítima y vamos a apoyar con las cartas que mencioné", expresó Sharp.

En una entrevista con la radio Valentín Letelier, Sharp agregó: "Nada de marraqueta, ni pan francés ni esas cosas siúticas que inventan los santiaguinos. Leí por ahí que era una campaña contra el capitalismo, el neoliberalismo. Es una cuestión bien rara, pero interesante. Aguante el pan batido".