Sofofa contra clausura de la fundición Ventanas: Los gobiernos no abren ni cierran empresas

El eventual cierre de la fundición Ventanas de Codelco que medita el Gobierno generó múltiples críticas tanto del gran empresariado como de los propios trabajadores de la planta.

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, dijo que los gobiernos no pueden cerrar empresas y que en este caso la respuesta debe ser institucional.

"Los gobiernos no cierran ni abren empresas, los gobiernos establecen regulaciones, normas de emisiones que las empresas deben cumplir. Si con esas normas de emisiones una empresa no tiene la posibilidad de actualizar sus instalaciones para cumplirla obviamente tiene que cerrar, pero la respuesta tiene que ser institucional", dijo Larraín.

"El gobierno está a cargo de poner las reglas del juego, la fundición Ventanas es una empresa, que es autónoma, que es del Estado, pero que tiene su gobierno corporativo que es Codelco, es esa empresa la que tiene que tomar sus decisiones de inversión o desinversión", añadió el líder empresarial.

Trabajadores no permitirán cierre

En tanto, desde los trabajadores, Andrea Cruces, presidenta del Sindicato N°1 de Ventanas, no descartó movilizaciones ya que no permitirán el cierre.

"Fue un mal despertar para nosotros los trabajadores y trabajadoras de esta división Ventanas. Hemos sido bastantes cautos, bastante respetuosos, hemos ido a golpear puertas, hemos demostrado que somos inocentes en todo lo que se nos ha culpado", comentó la dirigenta sindical.

"Hemos demostrado como división Ventanas que trabajamos como corresponde y hoy día recibir esta noticia no está dentro de lo que nosotros estamos esperando de parte de la alta administración", añadió Cruces.

Como antecedente, la ley 19.993, del año 2004, obliga a la fundición Codelco Ventanas a garantizar la fusión y refinación para la pequeña y mediana minería que les encargue Enami, una verdadera subvención a los pequeños y medianos empresarios de la Minería.

Óscar Landerretche, ex presidente de Codelco, reveló que en algún minuto de su gestión quiso vender la fundición de vuelta a Enami y aseguró que esta subvención es innecesaria.

"Tienen que asumir un costo importante las empresas mineras que están siendo subsidiadas por ley, por una ley que obliga a Codelco a procesarles a sus concentrados con precios rebajados a empresarios -que uno los puede llamar pequeños y medianos empresarios mineros, pero les prometo que no son pobres-, entonces quiero saber si ese subsidio se va a eliminar o no, porque no tiene ninguna justificación", planteó Landerretche en Cooperativa.