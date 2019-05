Toque de queda infantil: Alcalde de Quilpué defendió polémica consulta

El alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres (PS), defendió este lunes la consulta ciudadana que prepara su municipio sobre el polémico "toque de queda infantil" que, en caso de aprobarse, aplicará a los menores de 14 años que anden solos por la comuna entre la medianoche y las 05:30 horas.

El plebiscito fue fijado para este 23 de junio de modo que calzara con la iniciativa que en la comuna de Las Condes pretenden replicar.

La iniciativa encendió una discusión e hizo surgir los reparos de abogados que consideran inconstitucional la medida; de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien dijo que "criminaliza" a los menores; y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que advirtió que denunciarán cualquier vulneración a la libre circulación y la libertad personal de los niños.

"A mi me llama mucho la atención que, en primer luga,r estas personas de defensa de la infancia planteen este tema. Yo creo que ellos dicen que es inconstitucional, pero una consulta ciudadana es consultarle a la gente qué opina frente a una restricción horaria", replicó el alcalde de Quilpué en el trasnoche de Cooperativa.

Viñambres aseguró que "no estamos hablando de un toque de queda, estamos hablando de una restricción horaria, que se hagan responsables los adultos. No es un toque de queda, donde no pueden circular".

"Yo creo que los alcaldes de cada comuna tienen la posibilidad de preguntarle a los ciudadanos cuál es su opinión y, en primera instancia, lo que estamos haciendo es una consulta y, en segunda instancia, un programa psicosocial. Eso no daña a nadie, eso se llama democracia", remató el jefe comunal.

La consulta se realizará por Internet y junto con la pregunta de si aprueban o no la media, tendrá una segunda interrogante, relacionada con los horarios de control.

Se espera la participación de unas 30 mil personas correspondientes al padrón electoral comunal.