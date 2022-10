Tribunal decreta prisión preventiva para presunto asesino del sargento Retamal: Testigos lo sitúan en la escena del crimen

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para el hasta ahora único imputado por el homicidio del sargento de Carabineros Carlos Retamal, fallecido por un fatal golpe que recibió el domingo en la ciudad portuaria.

Juez de #SanAntonio Felipe Contreras acoge solicitud de fiscal Osvaldo Ossandon y decreta PRISIÓN PREVENTIVA para Jeremy Rodríguez, imputado por el crimen del ahora SOM Carlos Retamal. Claves fueron las declaraciones de testigos @Cooperativa pic.twitter.com/Rb8C4rpSgC — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) October 13, 2022

El policía, ascendido en forma póstuma al grado de suboficial mayor, fue brutalmente agredido en el rostro con un fierro al concurrir con un compañero a un operativo por carreras clandestinas y permanecía hospitalizado en extrema gravedad en el Hospital Dipreca de Las Condes, donde murió el martes a un día de cumplir 41 años.

El imputado fue identificado como Jeremy Rodríguez Carvallo, un joven de 24 años y nacionalidad chilena que fue detenido de madrugada en el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio.

Tanto la familia como el Gobierno presentaron querellas por este caso.

El juez Felipe Contreras aplicó la máxima cautelar sobre Rodríguez por considerarlo un "peligro para la sociedad" e instruyó un periodo de investigación de 120 días.

Asimismo, se determinó el ingreso inmediato del sujeto a la cárcel Santiago 1.

"Hay antecedentes suficientes, a juicio de este juez, en cuanto a un dolo eventual; esto es, ver las consecuencias, ver el resultado, en este caso los daños, las lesiones y posteriormente la muerte, como un resultado posible, al menos, en el caso de lanzar o atacar a una persona con un fierro", explicó el magistrado.

"PARECE QUE LE PEGUÉ AL PACO"

En la audiencia de control de detención y formalización, que comenzó a las 11.49 horas, el fiscal de la causa, Osvaldo Ossandón, pidió la prisión preventiva de Rodríguez.

El persecutor relató que el imputado el día del crimen llegó hasta el sector de Malvillas para participar de carreras clandestinas en un vehículo Nissan V16 Sentra, que había sido robado el 23 de octubre del año pasado.

"Ante la presencia del personal policial, se provoca la huida de todos los convocados, momento en el cual Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo se dirige en el vehículo hasta donde se encontraba el funcionario policial, donde procede a golpear con un fierro que portaba en el vehículo y con ánimo homicida en el rostro del sargento segundo", narró.

"Hay testigos presenciales respecto del homicidio de que es Jeremy el que, con un fierro, y con intención de golpear al funcionario policial, lanza o golpea este fierro a una velocidad que se suma a la fuerza propia del brazo, lo que finalmente causa la consecuencia que hemos señalado anteriormente. Obviamente, con conocimiento de que estaba herido, huye del lugar. Por lo tanto, entendemos de que hay antecedentes suficientes" para acreditar su participación, especificó el fiscal.

Ossandón confirmó además la recuperación del arma homicida:

A raíz de estos hechos, el fiscal formalizó al sujeto por cuatro cargos: participación en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptación de vehículo motorizado, homicidio de carabinero en servicio y no dar cuenta a la autoridad ni dar auxilio a la víctima.

Ante el juez, el persecutor leyó la declaración de uno de los testigos del crimen, que dijo: "Pasé por el lado de los carabineros y observo que uno de ellos se desmayó. Seguí mi recorrido y me fui en dirección a Melipilla, trayecto en el cual llamé a Jeremy y éste me dijo: 'Voy para Melipilla, parece que le pegué al paco, que tuvo que haber quedado aturdido'. Le pregunté qué cómo y me dijo: 'Con un fierrazo', que le había lanzado un fierro con el cual sacaba las ruedas de repuesto de su auto".

Jeremy Rodríguez es formalizado x participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptacion de auto robado, homicidio de carabinero y x no dar cuenta del hecho y no prestar ayuda a la víctima, el SOM Carlos Retamal, agredido el domingo en #SanAntonio @Cooperativa pic.twitter.com/Tkdj1oQbsN — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) October 13, 2022

Según fiscal Ossandón, testigo relató que tras la huida de las carreras, llamó al imputado Jeremy Rodríguez y este le dijo “parece que le pegué al paco” luego de lanzar fierro al SOM Retamal en #SanAntonio @Cooperativa pic.twitter.com/DZ6ZABik0j — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) October 13, 2022

LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU ARRESTO

En la antesala a la sesión, el fiscal Ossandón informó que "a la 1.45 de la mañana del día de hoy, 13 de octubre del 2022, fue detenido en el cuartel de la PDI de San Antonio el imputado autor del golpe que causó la muerte del suboficial mayor Retamal, en el contexto de las carreras clandestinas del fin de semana pasado".

"La Brigada de Homicidios (BH) de San Antonio llegó hasta el sujeto con base en el seguimiento y testimonio de diversos participantes, encontrándose antecedentes suficientes respecto de éste que permitieron solicitar una orden de detención a la magistrada de turno del Tribunal de Garantía de San Antonio, procediéndose a su detención", indicó el persecutor.

Por la mañana, el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la BH de San Antonio, profundizó en las circunstancias del arresto y explicó que Rodríguez "fue citado a prestar declaración en este cuartel policial, presentándose anoche".

"Estando en dependencia de este cuartel, se le exhiben los antecedentes que existen en la carpeta investigativa, los cuales también se le dan a conocer al fiscal que lleva la causa, quien se apersona en el cuartel junto a la defensora penal pública y gestiona la orden de detención verbal" , indicó el detective.

El sujeto "no presta declaración. Se acoge su derecho de guardar silencio, toda vez que no está en condiciones, pero sí hay versión de testigos presenciales que lo sitúan en el lugar", agregó Castillo.

Al respecto, la defensora penal pública, Carla Pérez, que se opuso a la solicitud de prisión preventiva en la audiencia de formalización, afirmó ante el tribunal que su representado había tenido una descompensación por una conmoción emocional y que por eso no había podido prestar mayor colaboración anoche.

El carabinero asesinado, que deja una hija de 14 años, será sepultado este jueves en Melipilla.