Viña: Operativo de Carabineros terminó con seis detenidos y dos funcionarios lesionados

Dos motoristas de carabineros lesionados y seis personas detenidas fue el saldo que dejó un operativo policial que tuvo lugar esta noche en Viña del Mar.

Los policías resultaron heridos cuando fueron atacados por un grupo de sujetos mientras patrullaban el sector de Santa Julia, en lo alto de la "ciudad jardín". En dicho momento, uno de los uniformados sufrió la sustracción de su arma de servicio, la que fue posteriormente recuperada en el mencionado operativo.

"Mientras una pareja de motoristas efectuaban un patrullaje en el sector alto de Viña del Mar, fueron abordados por un grupo superior en número a ellos, los cuales, con objetos contundentes, proceden a agredirlos y en esta agresión, a uno de nuestros motoristas, uno de estos delincuentes le sustrae su arma de servicio", detalló el teniente coronel Rodrigo Ortiz, prefecto subrogante de Viña del Mar.

El oficial explicó que "a raíz de esto es que se efectúa un amplio operativo por diferentes partes de Viña del Mar, logrando la detención del supuesto autor material de este hecho y la recuperación del arma de fuego" y lamentó las lesiones de los uniformados.

"Todavía no tenemos el carácter definitivo, sabemos que no es con riesgo vital, pero no son lesiones simples", agregó Ortiz.

El operativo culminó así con seis personas detenidas, una de ellas por el presunto hurto del arma.