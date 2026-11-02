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Adiós boletos: Comenzó el pago con tarjeta en transporte público del Gran Concepción
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Este lunes comenzó el pago con tarjeta en el transporte público en el Gran Concepción, Región del Biobío, lo que termina con el clásico "sencillo" y boleto de micro.
Asimismo, se inició la venta de tarjetas y se inauguró el primer punto de recarga para el pago electrónico de la locomoción colectiva en la comuna de San Pedro de la Paz.