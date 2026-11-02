Adiós boletos: Comenzó el pago con tarjeta en transporte público del Gran Concepción

Este lunes comenzó el pago con tarjeta en el transporte público en el Gran Concepción, Región del Biobío, lo que termina con el clásico "sencillo" y boleto de micro.

Asimismo, se inició la venta de tarjetas y se inauguró el primer punto de recarga para el pago electrónico de la locomoción colectiva en la comuna de San Pedro de la Paz.