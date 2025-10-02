Adulta mayor perdió $200 millones tras ser víctima del "cuento del tío"

Una adulta mayor fue estafada con más de $200 millones al ser víctima de una estafa telefónica, conocida popularmente como "el cuento del tío", en la que delincuentes se hicieron pasar por su hijo residente en el extranjero.

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) explicó que la detenida se hacía pasar como una intermediaria entre la mujer de 85 años y su supuesto hijo, convenciéndola de que el dinero sería enviado al extranjero por medio de un ejecutivo bancario.

Sin embargo, todo se destapó cuando el propio hijo de la afectada negó haberle solicitado dinero. Fue entonces que la Policía de Investigaciones (PDI) montó un operativo que permitió detener en flagrancia a una mujer en pleno centro de Concepción, cuando intentaba robar otros 300 millones de pesos a la anciana.

El comisario Mario Pino explicó que la estafa total ascendió a 213 millones de pesos entre dinero en efectivo y joyas que la adulta mayor entregó en dos oportunidades.

La delincuente quedó a disposición del Ministerio Público y será formalizada en el Tribunal de Garantía de Concepción. La PDI investiga si tendría participación en otros casos similares y la eventual existencia de cómplices.