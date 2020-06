Alcalde de Chiguayante cuestionó "impresentable" corte de luz en la comuna

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas (PS), calificó como "impresentable" el extenso corte de energía en la comuna, que se originó tras un accidente de tránsito en la mañana de este martes.

El hecho ocurrió pasadas las 10:00 horas, cuando un camión botó un poste del tendido eléctrico en una faena, accidente que provocó un corte en el servicio de 34 mil clientes de las comunas de Concepción, Chiguayante y Hualqui.

Aunque en algunos casos el servicio se repuso rápidamente, cerca de 24 mil clientes de CGE estuvieron 12 horas sin luz.

Rivas manifestó que "es impresentable que un lamentable accidente de tránsito haya dejado durante todo el día a mis vecinos sin energía eléctrica y, por lo tanto, a los niños sin poder asistir a clases o que las atenciones en el área de salud se tuvieran que realizar gracias a los generadores eléctricos que dispone el municipio".

"Las explicaciones y excusas no sirven a los vecinos que ven suspendidas sus actividades cotidianas por un corte de luz. Es inaceptable que nuevamente una compañía nos diga que va a reponer el servicio y no cumpla los horarios prometidos. Y, lo peor, es que cada vez nos cobran más caro por la electricidad y ahora no se hacen cargo de reponer rápidamente la luz", planteó.

Pasadas las 22:00 horas, el municipio confirmó que el servicio se repuso en la mayoría de los sectores afectados.

📌 Nos reportan vecinos de diversos sectores que el suministro eléctrico se repuso, finalmente, en gran parte de la comuna, tras prolongado corte que en algunos barrios fue por cerca de 12 horas. #Chiguayante — Municipalidad de Chiguayante (@MuniChiguayante) June 3, 2020