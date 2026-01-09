Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Anuncian cortes de tránsito en Talcahuano por obras en Puente Perales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El proceso de reinstalación del Puente Perales, ubicado en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío, ya alcanza un 35% de ejecución de sus obras, cuya inversión asciende a 2.200 millones de pesos y tiene como objetivo restablecer la infraestructura que resultó gravemente dañada tras el impacto de un camión.

La siguiente etapa, considerada clave para la finalización del proyecto, es la instalación de las vigas, una maniobra de alta complejidad que demandará medidas especiales para su ejecución segura y eficiente. Para llevar a cabo esta labor, se ha programado una interrupción total del tránsito en el sector.

Habrá primero "una restricción o un acortamiento de las vías, y luego un corte total de tránsito que va a iniciar el jueves 15 de enero a las 9 de la noche y va a terminar el viernes 16 de enero a las 7 de la mañana", detalló María Luz Gajardo, directora regional del Serviu en el Biobío, sobre los avances de estos trabajos, que se esperan estén finalizados en 2027.

