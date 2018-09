Aplicarán 31.000 test rápidos de VIH a jóvenes en la Región del Biobío

Con el objetivo de disminuir la cifra de contagio de VIH SIDA y dar tratamiento oportuno a quienes ya lo padecen y no lo saben es que la Seremi de Salud en la Región del Biobío aplicará 31.000 test rápidos para pesquisar a tiempo la presencia de enfermedades de transmisión sexual que van en aumento.



El seremi de Salud del Biobío, Erick Jiménez, detalló que "estos 31.000 test que van a llegar próximamente a la Región del Biobío van a ser distribuidos en los 126 centros de salud de nuestra región, van a ir centros de atención primaria específicamente donde están las matronas que hacen las consejerías a los jóvenes y que están constantemente con ellos".



En cuanto a las cifras, entre 2010 y 2017 en el Biobío se diagnosticaron 2.258 contagios de los cuales 174 no están en tratamiento por decisión propia, mientras que en el último año la cifra arrojó 379 nuevos casos, de los cuales 100 son adolescentes jóvenes entre 10 y 24 años.



Ante esta situación, Jhon Berríos, integrante del consejo consultivo de jóvenes de la Seremi de Salud Biobío, apuntó que "vemos una necesidad real de educación sexual que sea dentro de la afectividad y que sea íntegra, no necesariamente con tabúes ni nada de eso porque ya sabemos que eso ha dado resultado, nosotros queremos una educación sexual que sea completa, compleja e íntegra acorde a las necesidades de los jóvenes".