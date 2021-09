Arrecian las críticas al delegado presidencial por polémica reunión en quincho de Carabineros

Múltiples críticas recibió la Delegación Presidencial regional del Biobío tras conocerse una polémica reunión citada como gabinete regional al quincho de Carabineros en el complejo policial de Lomas Verdes de Concepción, pero que posteriormente incluyó un cóctel con consumo de alcohol, y en el que participó el comando local de la candidatura de Sebastián Sichel junto a todos los seremis y sus jefes de gabinete, con retención de sus teléfonos a la entrada.

Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío, sostuvo que "no fue afortunado lo que ocurrió. Uno esperaría que las reuniones de carácter político se hagan en un lugar distinto, todas las personas pueden hacer reuniones políticas, pero hay que hacerlas en lugares particulares, fuera del horario de trabajo. Ha sido desafortunado".

"Para la ciudadanía siempre es bueno hablar con la verdad, si uno se equivoca es mejor decir me equivoqué y pedir las disculpas del caso y no se repite más, pero no parece una reunión de coaching, parece una reunión política, tiene cara de perro, cola de perro y ladra", cerró.

Por su parte, Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Regional de Municipalidades del Biobío, indicó que "es un hecho que se tiene que investigar, de ser así como se ha planteado que hubo consumo de alcohol, que se terminó hablando de la candidatura de Sebastián Sichel, hay parlamentarios que van a llevar estos antecedentes a otras instancias y ojalá que la Delegación Presidencial entregue los antecedentes".

"Esto no puede quedar así, si se usó este espacio de Carabineros de Chile que es una entidad pública para coordinar las acciones de un comando presidencial entonces no correspondería, pero esperamos el resultado de esa investigación", añadió.

En tanto el delegado presidencial en la Región del Biobío, Patricio Kuhn, ante los emplazamientos a que renuncie, dijo que "mi cargo depende de la confianza del Presidente de la República y mientras la tenga voy a seguir haciendo mi trabajo aquí en la Región del Biobío, la actividad la hemos hecho muchas veces y no solo en ese recinto, sino en otros, así que es una actividad normal".

El senador Alejandro Navarro llevará los antecedentes a Contraloría para que indague lo sucedido.