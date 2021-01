Ataque incendiario consumió completamente dos viviendas en Tirúa

Desconocidos incendiaron dos viviendas del sector de Quidico, en la comuna de Tirúa, la madrugada de este jueves, que terminaron reducidas a cenizas.

Minutos antes de las 02:00 horas, vecinos denunciaron haber escuchado disparos a la altura del puente de la zona antes de que se encendieran las llamas.

Este hecho consolidó el descontento en el sector, que en 2020 vio 44 viviendas incendiadas en circunstancias similares, y las consumidas hoy son las primeras afectadas en 2021.

"Esto no tiene nombre, no sé qué piensa el ministro o la autoridad", criticó Fernando Fuentealba, dirigente vecinal de la caleta de Quidico, y lamentó que "la gente ya no halla qué hacer en el pueblo, no duermen en las noches".

Dos viviendas fueron quemadas anoche en Quidico, Tirúa. Hecho ocurrió cerca de las 1.40 horas a la altura del km 47,2 de la Ruta P-72S. Hubo disparos previos reportaron los vecinos. Van 46 cabañas quemadas en el sector. @Cooperativa pic.twitter.com/QkxUda8Gh0 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 21, 2021

Según el poblador, los delincuentes del sector "andan totalmente descontrolados, disparando todo el día. En la tarde pasan los autos para allá y para acá, en la noche van y queman. Ya ni siquiera el gobernador contesta el teléfono, y anoche estuvo a punto de quemarse la casa de (otra) familia".

El dirigente además vinculó a los responsables con la causa mapuche en la Provincia de Arauco: "Son cabros volaos que empezaron a ser soldaditos con la estupidez de la reivindicación, y qué, si en Quidico está todo entregado, no hay ningún problema territorial hace muchos años ya".

"En ninguna parte del mundo queman 46 casas en una zona urbana y nadie hace nada", fustigó Fuentealba.

Posteriormente, el gobernador de Arauco, Oscar Muñoz, enfatizó que son "violentistas los que siguen cometiendo este tipo de delitos en el sector de Quidico".

"Lamentamos que estas situaciones sigan ocurriendo, porque terminan generando inseguridad en los lugareños, en la gente de trabajo y de bien, pero también incertidumbre para quienes realizan actividad económica en el sector", apuntó.