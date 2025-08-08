Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Autoridades inauguraron la primera playa urbana de Talcahuano

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La esperada apertura de este balneario, ubicado en la caleta El Morro, requirió la inversión de más de 2.800 millones de pesos.

"Es una obra emblemática, porque es la recuperación de un espacio histórico", destacó el seremi del MOP, Hugo Cautivo.

 Seremi de Obras Públicas del Biobío (X)

Además de abrir el borde costero al público, la obra cuenta con un paseo peatonal, áreas verdes y una explanada multipropósito.

Autoridades inauguraron la primera playa urbana de la comuna costera de Talcahuano, en la Región del Biobío, obra que vecinos esperaban hace más de una década, y que desde este viernes está abierta al público en la caleta El Morro.

El Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad invirtieron 2.849 millones de pesos en este proyecto, que consistió en el retiro de escombros y grandes rocas, pavimentar un paseo peatonal de unos 5.000 metros cuadrados, y plantar cerca de 1.200 metros cuadrados de áreas verdes.

De ahora en adelante, las personas podrán acceder por la plaza Reina María Isabel a esta playa solanera, que también cuenta con una explanada multipropósito, iluminación fotovoltaica y accesibilidad universal.

"Estamos hablando de una obra emblemática, porque es la recuperación de un espacio histórico, que será un espacio de recreación no solamente para aquellas personas que vienen a visitar, sino que los pescadores y pescadoras y las mujeres trabajadoras de la caleta tendrán nuevas oportunidades de desarrollo económico", celebró el seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo.

Para la autoridad, gracias a este balneario, "una ciudad que es conocida por ser la capital logística de la región, hoy empieza a ser conocida por ser la capital turística".

