Tópicos: País | Región del Biobío
Balacera en las afueras del Complejo Penitenciario Biobío dejó a un herido
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Una balacera se registró esta mañana en las afueras del Complejo Penitenciario Biobío de Concepción, excárcel El Manzano, que dejó a un herido.
De acuerdo a La Tercera, el hecho se produjo mientras visitantes hacían filas para su turno de ingreso al horario de visitas. Fue en ese momento, que se inició una riña y escaló hasta que sujetos realizaron disparos.
Una persona resultó herida y fue traslada a un centro asistencial; mientras, no se registraron funcionarios de Gendarmería lesionados.