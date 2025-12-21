Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Balacera en las afueras del Complejo Penitenciario Biobío dejó a un herido

Publicado:
Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Una balacera se registró esta mañana en las afueras del Complejo Penitenciario Biobío de Concepción, excárcel El Manzano, que dejó a un herido.

De acuerdo a La Tercera, el hecho se produjo mientras visitantes hacían filas para su turno de ingreso al horario de visitas. Fue en ese momento, que se inició una riña y escaló hasta que sujetos realizaron disparos.

Una persona resultó herida y fue traslada a un centro asistencial; mientras, no se registraron funcionarios de Gendarmería lesionados.

