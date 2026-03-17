Biobío: A dos meses de los incendios, 150 afectados aún no "cobran" las ayudas estatales

Este 18 de marzo se cumplen dos meses desde la tragedia de los incendios forestales en la Región del Biobío, y el Ministerio de Desarrollo Social dio cuenta de que, a la fecha, aún 150 personas no han decidido qué beneficio estatal recibir: vivienda de emergencia o bolsillo electrónico.

Este pendiente obedece, principalmente, a que no han sido encontrados, pese a los operativos de búsqueda realizados y los mensajes que se les han enviado a los WhatsApp y correos electrónicos que tienen registrados.

Esta semana se ha intensificado esa búsqueda y se ha encontrado a 50 personas, por lo que restan otras 150 para que den una respuesta.

"Alrededor de 200 personas quedaron sin respuesta. Se ha ido resolviendo esa situación presencialmente en las oficinas de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, donde alrededor de 50 personas han podido definir el camino entre el bolsillo electrónico autoconstrucción y la vivienda de emergencia", explicó el seremi de Desarrollo Social subrogante de la Región del Biobío, Guillermo Rodríguez.

"En la actualidad aún restan alrededor de 150 personas para que tomen esa decisión, y el Ministerio está contactándolas directamente para poder entregar esas nóminas a nuestro nivel central. En el marco de el proceso ayuda temprana, el Ministerio del Interior ha ido pagando por nóminas el bolsillo electrónico y ese proceso continúa; es parte del proceso de ayuda temprana, y en la actualidad se está trabajando para poder dar cumplimiento cabal a todas las familias que han optado por este beneficio", enfatizó Rodríguez.

El antecedente se da a conocer luego de que el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, diera cuenta de que tiene reclamos de vecinos que aún no han recibido ningún beneficio estatal a dos meses de la tragedia.