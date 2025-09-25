Biobío: Gobernador denunció compra irregular de terrenos en la gestión anterior

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, denunció ante la Fiscalía que la administración anterior, a cargo de Rodrigo Díaz, aprobó la compra irregular de cinco terrenos en la Provincia de Arauco, para dar solución habitacional a 1.200 familias, pero nunca la concretó ni la registró formalmente.

Según los antecedentes revelados por la autoridad, el GORE está en deuda por un monto superior a los 1.000 millones de pesos por la prometida adquisición de propiedades en las comunas de Arauco, Curanilahue, Lebu y Los Álamos, entre ellas, cuatro pertenecientes a Forestal Arauco y una a un particular.

"Estamos ante un hecho gravísimo (...), lo que más nos molesta es que en ningún momento estuvo en el inventario, nunca estuvo en el (acta oficial de) traspaso: es un hallazgo de los equipos jurídicos. (El GORE de Díaz) esperaba que esta administración pagara esos terrenos, que no se pueden pagar, porque no cumplen ningún requisito", subrayó Giacaman.

El gobernador profundizó sobre la denuncia en su cuenta de X: "Se compraron a dedo, fuera de planes reguladores, sin subdivisiones, sin factibilidad SERVIU, con tasaciones carentes de todo procedimiento formal e ignorando informes jurídicos internos y advertencias de Contraloría".

"Espero que el Consejo de Defensa del Estado se querelle contra los responsables y nos ayude a recuperar los recursos de un proyecto que nunca se concretó", emplazó la autoridad regional.