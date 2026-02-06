Penco detectó un falso damnificado inscrito en la ficha FIBE tras el megaincendio

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, informó el caso de un falso damnificado, que sin ser víctima del megaincendio en la Región del Biobío, se registró como tal en la ficha FIBE, instrumento que el Gobierno aplicó para conformar un catastro de los afectados.

Durante un balance de situaciones "extra-emergencia" realizado este viernes, la autoridad sostuvo que además, "tenemos denuncias de otras personas que se han hecho pasar por damnificados, queriendo vulnerar la ficha FIBE" en su comuna, una de las más golpeadas por la tragedia.

"Estamos recopilando los antecedentes, puntualmente en (el sector) Ríos de Chile, y una vez que los tengamos, con los medios de prueba, los vamos a entregar a la Justicia para que los responsables no solamente obtengan la condena que esto requiere públicamente, sino que la Justicia también tome las acciones por la falsificación de instrumento público", subrayó el alcalde.

De acuerdo con Vera, "son personas que en las visitas, se acercaron y pidieron a voluntarios que los registraran en la encuesta, y al verificar en el sistema, nunca fueron damnificados. Es más: muchos de ellos no son ni de la comuna".

También se han reportado casos de sujetos, que tampoco son damnificados ni residen en Penco, que acuden a centros de acopio del sector Lirquén para hacerse con enseres y en rigor, privar de ellos a los verdaderos afectados por la emergencia.

Adulto mayor fue estafado con falsa asesoría

Por otro lado, las policías confirmaron que un adulto mayor de la misma zona fue víctima de una estafa telefónica: un desconocido lo llamó desde Los Andes (Región de Valparaíso) y le ofreció una supuesta asesoría para postular a los beneficios del Estado a cambio de una transferencia de dinero, la cual realizó.

Por lo mismo, las autoridades enfatizaron que nadie pedirá plata a los damnificados para permitirles acceder a los bonos habilitados.