Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.2°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Penco detectó un falso damnificado inscrito en la ficha FIBE tras el megaincendio

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según el alcalde Rodrigo Vera, se denunciaron otros casos similares en el sector Ríos de Chile, los que son revisados por el municipio.

El sistema arrojó que muchos de estos sospechosos "no son ni de la comuna", acusó la autoridad.

Penco detectó un falso damnificado inscrito en la ficha FIBE tras el megaincendio
 ATON (archivo)

Autoridades también denunciaron que personas acuden a centros de acopio para hacerse con enseres y en rigor, privar de ellos a los damnificados.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, informó el caso de un falso damnificado, que sin ser víctima del megaincendio en la Región del Biobío, se registró como tal en la ficha FIBE, instrumento que el Gobierno aplicó para conformar un catastro de los afectados.

Durante un balance de situaciones "extra-emergencia" realizado este viernes, la autoridad sostuvo que además, "tenemos denuncias de otras personas que se han hecho pasar por damnificados, queriendo vulnerar la ficha FIBE" en su comuna, una de las más golpeadas por la tragedia.

"Estamos recopilando los antecedentes, puntualmente en (el sector) Ríos de Chile, y una vez que los tengamos, con los medios de prueba, los vamos a entregar a la Justicia para que los responsables no solamente obtengan la condena que esto requiere públicamente, sino que la Justicia también tome las acciones por la falsificación de instrumento público", subrayó el alcalde.

De acuerdo con Vera, "son personas que en las visitas, se acercaron y pidieron a voluntarios que los registraran en la encuesta, y al verificar en el sistema, nunca fueron damnificados. Es más: muchos de ellos no son ni de la comuna".

También se han reportado casos de sujetos, que tampoco son damnificados ni residen en Penco, que acuden a centros de acopio del sector Lirquén para hacerse con enseres y en rigor, privar de ellos a los verdaderos afectados por la emergencia.

Adulto mayor fue estafado con falsa asesoría

Por otro lado, las policías confirmaron que un adulto mayor de la misma zona fue víctima de una estafa telefónica: un desconocido lo llamó desde Los Andes (Región de Valparaíso) y le ofreció una supuesta asesoría para postular a los beneficios del Estado a cambio de una transferencia de dinero, la cual realizó.

Por lo mismo, las autoridades enfatizaron que nadie pedirá plata a los damnificados para permitirles acceder a los bonos habilitados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada