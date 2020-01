Biobío: Intendente rechazó propuesta de libre acceso a "miniplaya" de Laguna Chica de San Pedro

El intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, rechazó la propuesta del Ministerio de Bienes Nacionales de dar acceso libre a la Laguna Chica de San Pedro de la Paz a través de la extensión de la Calle Luis Acevedo, ingresando hacia un sector que no tiene más de 30 metros de largo y que es utilizado como embarcadero por el Cendyr Náutico.

"Ese acceso propuesto por la Seremi de Bienes Nacionales no va a ser una propuesta que yo vaya a acoger", dijo, enfático, Giacaman.

"El viernes fui al lugar y, luego de esa visita, tengo la certeza de que nadie va a quedar contento con esa propuesta, porque, finalmente, quien va a la playa no tiene un espacio amplio", agregó la autoridad regional.

Intendente del Biobío, Sergio Giacaman, dijo que no aceptará propuesta de Bienes Nacionales de abrir paso a la Laguna Chica de San Pedro de la Paz por extensión de calle Luis Acevedo, sector Cendyr Náutico. Playa tiene 29 pasos de largo, comuna 130 mil habitantes @Cooperativa pic.twitter.com/Yf0mWZGvmW — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) January 6, 2020

"No tenemos espacio"

En la mencionada visita, el intendente conversó con quienes serían los principales afectados en el caso de avanzar la propuesta: los remeros y canoístas de Centro de Entrenamiento Regional (CER).

"Por acá ustedes ven que es imposible (un uso de playa), porque esto es embarcadero. No se me ocurre que una familia pueda llegar acá, porque no tenemos espacio", dijo Gualberto Meza, entrenador de canotaje en el CER polo San Pedro de la Paz.

Así las cosas, existe una nueva propuesta que debe ser evaluada, y que apuntaría a un terreno aledaño al sitio de la Universidad de Concepción, que da hacia el desagüe natural del cuerpo de agua, a un costado de la subida El Venado.