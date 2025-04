Blumar admitió como "probable" que su buque Cobra haya colisionado a Bruma

Por primera vez desde que ocurrió el naufragio de la lancha Bruma en las costas de Coronel (Región del Biobío), junto a la desaparición de sus siete pescadores, la empresa Blumar reconoció como "probable" que su buque Cobra haya causado el accidente a raíz de una colisión.

La pesquera solicitó un informe pericial a las empresas de revisión satelital, y la conclusión de éste contradice la versión que Blumar defendió en un principio, donde aseguró que el Cobra "no detectó" ningún impacto con la lancha.

AHORA| Informe solicitado por Blumar a empresa de revisión satelital cierra el cerco y por primera reconoce que la opción más probable -y única- es que el Cobra impactó en alta mar a la Bruma provocando el naufragio @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) April 22, 2025

El mentado informe también develó que la última comunicación con la lancha Bruma fue a las 03:08 de la madrugada (del 30 de marzo) y que no se logró establecer el próximo contacto, que debía hacerse ocho minutos después, a las 03:16 horas.

La información fue revelada esta jornada por el abogado Alejandro Espinoza -representante de la tripulación del Cobra y de la empresa Blumar-, durante un punto de prensa realizado en Concepción.

Ante esta situación, Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación de Bacaladeros del Maule, recalcó que "eso desde el 17 de abril, hace varios días ya, recibimos el reporte que establecía con mayor precisión el horario. No es nada nuevo lo que nos está diciendo el abogado, solo ratifica algo que hace semanas que veníamos diciendo con toda claridad".

"Parece que ahora ya no se sustenta eso de que no escucharon nada, que después sintieron un ruido. A partir de las 13:00 horas la embarcación Bruma había informado su posición, que está en el centro de monitoreo de la Armada, y sin eso, basta dos horas de no transmisión para que los manden a buscar", añadió.

Fiscalía alerta de "falta de recursos" para peritaje

Por otro lado, la Fiscalía Nacional admitió que "faltan recursos económicos" para poder llevar a cabo una diligencia solicitada por los familiares de los pescadores desaparecidos.

El ente persecutor aprobó extender el plazo de incautación del Cobra -que vencía este miércoles- para trasladarlo a un dique seco de Asmar (Astilleros y Maestranzas de la Armada), a fin de continuar, a pedido de las familias, las indagaciones.

Sin embargo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó que "los recursos que tenemos disponibles a nivel policial no están nunca preparados para un (nuevo) plazo como éste".

"Se requieren recursos especializados y pedir apoyo de entidades externas a la policía que tienen las capacidades para hacer peritajes de esta naturaleza, lo que implica fondos adicionales", añadió.

"La fiscal (regional del Biobío, Marcela Cartagena, que lidera la investigación) evalúa la necesidad de esa pericia y la Fiscalía Nacional revisa si hay disponibilidad presupuestaria. Faltan recursos económicos para ello, por lo que estamos esperando a que lleguen a fin de realizar la diligencia", enfatizó Valencia.