Camionero baleado en Cañete fue trasladado a Concepción: Sigue grave, pero estable

Estable dentro de su gravedad, pero evolucionando favorablemente, se encuentra Alejandro Gutiérrez (51), conductor baleado en un ataque armado ocurrido la tarde del martes al interior del Fundo Lanalhue -de CMPC- en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

El equipo médico del Hospital de Curanilahue tomó la decisión de derivarlo hasta Concepción, por lo que la noche de ayer fue internado en el Hospital Clínico del Sur (HCS) de la capital penquista.

Samuel Obreque, médico de la unidad de urgencias del HCS, detalló que "el paciente tiene una herida por un proyectil en la región abdominal, y toda herida de este tipo es grave".

"Ha permanecido estable desde el momento del accidente (sic), se están haciendo todos los cuidados críticos iniciales", dijo Obreque, y añadió que, "aparentemente, hay un orificio de entrada y de salida, (pero) mayor información la vamos a obtener con la investigación".

Gobierno se querellará

El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, visitó al trabajador afectado y confirmó: "En este caso vamos a presentar una querella, naturalmente".

"Lo que tenemos que hacer es que el equipo de abogados recabe antecedentes para presentarla y basarse en algún delito que esté amparado en la ley contra quienes resulten responsables", dijo.

Desde que Giacaman asumió, el pasado 16 de abril, son 44 las acciones legales interpuestas, que hasta ahora no tienen resultados, ya que no existen personas detenidas en el marco de los delitos cometidos bajo el rótulo de violencia rural.

Protesta de camioneros

Durante esta jornada, a propósito del incidente de la víspera, conductor de camiones forestales protestaron en la Ruta de la Madera, a la altura del sector Coihue, en la comuna de Nacimiento, de la que es oriundo Alejandro Gutiérrez.

"Los conductores se manifestaron diciendo que no hay seguridad para trabajar en ciertos predios tanto de Arauco como de Mininco", dijo Germán Faúndez, dirigente del transporte de carga en la Región del Biobío.

"No hay garantía de que (el trabajador) no va a tener conflicto, que no le van a quemar el camión y no va a salir herido. Las 'garantías' que estaban dando eran que las forestales avisaran dónde van a ser instalados en los predios, para que estén resguardados los conductores, pero no se está haciendo", señaló Faúndez, exigiendo el cumplimiento de los protocolos acordados.