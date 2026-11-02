Camioneros marcharán desde Coronel a Concepción en solidaridad con colegas de San Antonio

Alrededor de 30 camiones se reunieron en el bypass de Coronel, Región del Biobío, para avanzar rumbo a Concepción en solidaridad con los camioneros de San Antonio (Valparaíso), que se encuentran movilizados y en paro indefinido.

Los transportistas penquistas buscan manifestar, de paso, su propio descontento ante las constantes alzas en los precios de los combustibles.

Sus colegas de San Antonio han advertido que el bloqueo a los siete depósitos extraportuarios del barrio industrial se extenderá hasta este lunes, con el objetivo de exigir un reajuste en las tarifas por los traslados de contenedores.