Carabineros dados de baja en Arauco fueron formalizados por dos asaltos: septiembre y octubre

El Juzgado de Garantía de Arauco ordenó la prisión preventiva de los dos excarabineros acusados de robos con intimidación de vehículos en la comuna de Arauco, Región del Biobío.

Los imputados, Christian Aburto y Dioni Cuevas, son investigados por robos de camionetas que afectaron a trabajadores del proyecto MAPA, tanto el 27 de septiembre como el 19 de octubre. Este último terminó con la detención de uno de ellos armado y encapuchado.

AHORA| Juzgado de Garantía de Arauco dictó la prisión preventiva de 2 Carabineros formalizados por 2 robos con intimidación de vehículos en Arauco. El primero ocurrió el 27 de septiembre y el segundo el 19 de octubre pasado. Uno de ellos fue detenido encapuchado @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 21, 2022

En la audiencia, el fiscal José Ortiz expuso el relato de la víctima del hecho ocurrido el pasado jueves: "Uno de ellos me dice que los deje en el lugar de donde íbamos, próximo a la construcción de acceso a la línea 3 de la nueva planta del proyecto MAPA, momento en que el que venía atrás mío me toma del cuello y me aprisiona contra el asiento con su brazo derecho, escucho la manipulación de un arma de fuego, y al mirar a un costado me pude percatar que se trata de una pistola que mantenía como característica color plateado en la parte de arriba".

"Inmediatamente me dice: 'cagaste conch..., bájate conch...'. Les solicité si me podían entregar mi teléfono y mi mochila, ya que mantenía información importante de la empresa, no accediendo a mi petición. Después me sacaron el cinturón de seguridad y me apuraban para que me baja luego del vehículo. Accedo a la petición y estas personas toman la camioneta y se fugan a gran velocidad", puntualizó el afectado, según consignó el persecutor.

Debido a la violencia del delito, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de ambos sujetos, lo que fue acogido por el Tribunal.

🔴 AHORA fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, obtiene prisión preventiva para 2 excarabineros que fueron formalizados por 2 robos con intimidación, utilizando similar modus operandi, para sustraer 2 camionetas a sus conductores el 27 de septiembre y 19 octubre en la Ruta 160. pic.twitter.com/5bhHMTALrC — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) October 21, 2022

ABOGADO DEFENSOR ACUSA QUE NO HAY "ANTECEDENTES CONCRETOS" DE LA PARTICIPACIÓN

En tanto, el defensor privado de los excarabineros, Francisco García, señaló que "no podemos sino sostener la falta de participación de los imputados, toda vez que no se ha incorporado ningún antecedente concreto que dé cuenta de la participación de ellos ese día 27 de septiembre".

"Hay solo elucubraciones, suposiciones, conjetura, que no dan el margen para establecer su participación", acusó el abogado, que aludió que estas conjeturas son la incautación de overoles naranjos, que serían una prueba indiciaria de la Fiscalía para imputarles participación en el hecho de septiembre.