Carabineros y la PDI desarrollan peritajes en caso de Tomás

Personal del Labocar de Carabineros y de la PDI de Arauco y de Concepción desarrollaron este viernes peritajes en la casa de Tomás Bravo y en el sitio donde fue encontrado su cuerpo, en el sector de Caripilún, de la comuna de Arauco, Región del Biobío.

Las diligencias de la PDI tuvieron lugar en la Ruta P-40 y hacia el interior el bosque donde se había perdido el rastro del niño de tres años y medio, cuando -según la versión inicial del hecho- su tío abuelo lo dejó solo por un momento para ir en busca de un animal que se escapó cuando los arreaban.

La repartición de la policía uniformada, en tanto, indagó en el domicilio de la familia.

Esto luego de que ayer jueves la Corte de Apelaciones de Concepción consideró diversas incongruencias y falta de rigurosidad científica en la prueba presentada por la Fiscalía para justificar la imposición de la prisión preventiva contra el tío abuelo del menor, quien quedó sin ninguna medida cautelar.

Desde el Ministerio Público informaron ayer, tras la finalización de la audiencia, que van a comenzar a revisar las pruebas con laboratorios de carácter internacional.

"Estas diligencias que están pendientes han sido, y siguen siendo, protagonizadas por nuestros colaboradores, Carabineros, la PDI, el SML", detalló la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, la tercera persecutora a cargo del caso en 17 días -desde que se denunció la desaparición del pequeño-.

No obstante, "comento que algunas de ellas están comenzando a ser patrocinadas por alguna universidad nacional, e incluso otras que estarán patrocinadas por una de las partes querellantes, quienes han ofrecido la búsqueda de análisis científicos internacionales", complementó.

DEFENSOR ACUSA "PSEUDOCIENCIA" DE LA FISCALÍA

Sobre el rechazo a la apelación de la Fiscalía en el tribunal de alzada -por dos votos a uno-, el defensor regional Osvaldo Pizarro señaló que "como cualquier resolución judicial es legítimo que exista un voto disidente, nos parece que todos queremos saber lo que pasó con Tomás, pero ese voto disidente no es más que eso, es un voto de una valoración distinta, pero lo esencial y sustancial es que asociado a la prueba científica".

En esa línea, arremetió contra el el informe evacuado por Carabineros que fue considerado por la Fiscalía, en desmedro del entregado por la Brigada de Homicidios de la PDI, lo cual también fue cuestionado por la Corte en su resolución.

"En materia de conocimiento científico existen dos conceptos muy importantes establecidos en el ámbito internacional: la ciencia y la pseudociencia", planteó.

"Pseudociencia son precisamente aquellos informes y opiniones que se realizan y no tienen ningún asidero o conocimiento científico ni metodología, sino que son única y exclusivamente apreciaciones de carácter policial. Y en este caso las apreciaciones del funcionario del Labocar, más los informes de apreciación criminalística que fueron realizados por psicólogas del Cavas (Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, de la PDI), tienen esa naturaleza, son pseudociencias", ssotuvo.

Por su parte, Jorge Escobar Hermosilla, hijo del imputado, afirmó que su padre "se siente culpable solamente por haberlo dejado (al menor), está muy arrepentido de haberlo dejado solo en ese momento, está destrozado, no tiene palabras".

"En realidad, el fiscal habló puras estupideces, no tenía pruebas, no tenía nada. Estamos tranquilos, no felices, porque nuestro sobrino lo pillamos en un estado que no queríamos pillarlo. Mi prima (mamá de Tomás) lo ha defendido en todo momento", manifestó.

El cuerpo del pequeño continúa en el Servicio Médico Legal de Concepción, desde donde dicen que se mantienen peritajes y aún no hay fecha clara para la entrega.

También se esperan resultados de tomas de ADN en el cadáver del menor y en el sitio del suceso. En tanto, los exámanes del imputado, J.E.E.E., no arrojaron ningún ADN ajeno al suyo.