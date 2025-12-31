Caso Bruma: Armada determinó que tripulantes del Cobra incumplieron protocolo de rescate tras colisión
La investigación sumaria determinó la responsabilidad de la tripulación del pesquero de Blumar en el accidente que dejó a siete pescadores desaparecidos.
La autoridad marítima ratificó la cancelación de por vida de la licencia del patrón del pesquero Cobra, Roberto Mancilla.
La embarcación artesanal "Bruma" se encontraba fondeada, había cumplido con dar los avisos correspondientes y era plenamente visible al momento del impacto, según el informe.