CGE revisará presuntas deudas notificadas a seis municipios del Biobío

Los alcaldes de Concepción, Chiguayante, Los Ángeles, San Pedro de la Paz, Penco y Coronel se reunieron con la Compañía General de Electricidad (CGE), tras ser notificados por supuestas deudas impagas por consumo de electricidad por más de 45 días.

En la víspera, la empresa sostuvo que el aviso es parte de su plan habitual de cobranzas y que en el caso de no lograr un acuerdo deberá tomar medidas, aunque no cortará la luz en el alumbrado público ni en servicios críticos, como los Cesfam dependientes de los municipios.

No obstante, después del encuentro de este miércoles, la CGE se comprometió a revisar los casos del Biobío, apuntando que "a nivel nacional tenemos 61 municipios que presentan algún tipo de deuda", de acuerdo a su gerente de la Zona Sur, Óscar Facusse.

"Reconozco que pudo haber un exceso en los procedimientos por parte de CGE; estamos conversando con cada municipio respecto a la situación de una eventual deuda; existen diferencias que han planteado, y todas ellas las conversaremos individualmente con cada municipalidad", explicó el representante.

Facusse agregó que "quiero dar tranquilidad a todos nuestros clientes y a las municipalidades -que también son nuestros clientes- de que la posibilidad de un corte es nula".

Alcaldes del Biobío se reunieron con CGE para manifestar su molestia por forma de notificación de deudas, en parte no reconocidas, por los municipios. Se pidió disculpas por "exceso" en la forma y se garantizó que no habrá cortes de luz por estos pagos no realizados @Cooperativa pic.twitter.com/fehdLIkNQG