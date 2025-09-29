Chiguayante: Anciana sospechosa de asesinar a dos hijos será formalizada el martes

La adulta mayor de 64 años sospechosa de asesinar a tiros a sus dos hijos -una mujer de 39 años y un hombre de 33- será formalizada este martes en el Juzgado de Garantía de Chiguayante.

Acusada de parricidio consumado, fue detenida en la comuna de Coihueco, en la Región del Ñuble, cuando volvió a buscar el vehículo en el que se dio a la fuga tras dispararles a sus hijos el pasado viernes en su domicilio en la Villa Aranjuez, en Chiguayante.

La mujer fue aprehendida y en su poder tenía un arma de fuego, la que fue utilizada en el delito, según detalló la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

"En coordinación con el Ministerio Público, hasta este momento se ha logrado obtener evidencia relevante que vincula a esta persona en el delito, destacándose las pericias realizadas por parte de nuestro Laboratorio de Criminalística, específicamente el peritaje balístico, que dan cuenta que el arma utilizada en el hecho en cuestión tendría relación con el que portaba esta mujer", dijo el subprefecto Enrique Guzmán.

En paralelo, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, anunció que el Ministerio de Seguridad Pública presentará una querella "para ser parte de este proceso investigativo también y, por su puesto, judicial, ante un caso de alto impacto, de alta connotación y que ha dejado impactada a toda la región y al país".

La anciana deberá enfrentar la justicia, en primera instancia, en Chillán por el delito de porte de arma de fuego, y mañana por los delitos de parricidio reiterado en Chiguayante.