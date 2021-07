Contratistas forestales en el Biobío: "No tenemos expectativas sobre el delegado presidencial"

El gerente de la Asociación de Contrastistas Forestales, René Muñoz, arremetió contra el Delegado Presidencial del Biobío, Patricio Kuhn, tras la cadena de ataques incendiarios registrados este jueves en Curanilahue, que dejaron un total de 24 máquinas quemadas, una camioneta robada, y al menos 10 trabajadores intimidados tras la acción de encapuchados.

Muñoz apuntó a la debutante figura del delegado, quien en el caso del Biobío recae en el propio ex y último intendente, Patricio Kuhn. El dirigente gremial dijo que "no tenemos ninguna expectativa respecto a lo que pueda hacer el delegado presidencial, que en este caso es el propio antiguo intendente a quien yo no conozco. Nunca hemos conversado con él".

"Hay cero preocupación respecto a lo que está pasando con el sector forestal en su región. El sector forestal está siendo destruído a vista y paciencia del delegado presidencial, la coordinación de la Macrozona Sur y el Presidente de la República".

Delegado

Por su parte, el aludido anunció acciones legales contra quienes resulten responsables por los cuatro ataques incendiarios en Curanilahue.

"Estos ataques son una clara señal de que hay grupos que se oponen al diálogo y quieren imponer sus ideas por la fuerza, algo totalmente alejado de una sociedad civilizada y donde debe prevalecer el diálogo; algo a lo que siempre hemos estado dispuestos como Gobierno", comentó Kuhn.