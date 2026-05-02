Coronel: Balacera dejó con lesiones a cuatro miembros de una familia

Un ataque a disparos se registró en la comuna de Coronel, Región del Biobío, donde cuatro integrantes de una familia resultaron heridos en las afueras de su vivienda.

De acuerdo con información policial, el hecho se produjo cerca de las 22:00 horas del viernes en el sector de Villa Los Jardines, donde sujetos abrieron fuego en al menos dos ocasiones con pocos minutos de diferencia.

En el primer ataque, una joven de 18 años recibió un impacto en la cabeza, quien fue trasladada al Hospital Guillermo Brant Benavente de Concepción, donde se encuentra en riesgo vital. En la misma oportunidad, su pareja de 17 años fue baleado en la cadera.

Minutos más tarde, los responsables volvieron a abrir fuego, ocasión en que otros dos jóvenes, de 17 y 19 años, y hermanos de la víctima más grave, también resultaron heridos de bala.

"Por lo que relatan testigos y las víctimas, se habría aproximado un vehículo y en las inmediaciones del domicilio (sus ocupantes) efectuaron una indeterminada cantidad de disparos, resultando lesionados. El segundo ataque fue de mismas características", indicó el capitán Jonathan Bascuñán, de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Coronel.

Las víctimas registran antecedentes, aunque no mantienen causas vigentes con la Justicia.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI las diligencias para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los atacantes.