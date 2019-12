Corredor demandó a diputada Loreto Carvajal tras compra, al contado, de dos departamentos

Una demanda de reconocimiento de deudas enfrenta la diputada PPD Loreto Carvajal, acusada de no pagar una comisión de corretaje de propiedades tras comprar al contado, por la suma total de 174 millones de pesos, dos departamentos en diciembre de 2018.

Los inmuebles fueron adquiridos en el acomodado sector de Villuco, en la comuna de Chiguayante, y gestionados por el corredor René Ormeño, quien asegura que la parlamentaria no cumplió con el pago de los 3 millones 828 mil pesos correspondientes a la comisión por el 2 por ciento por venta.

A su llegada a la Corte de Apelaciones de Concepción e ingreso a la Sexta Sala, para que la causa fuera vista por un ministro de fuero, Carvajal comentó, con poco ánimo de hablar con la prensa: "Yo no voy a hacer show, no estoy para eso, así que, por favor, les pido que respeten... Eso no más".

La acusación

El demandante es el corredor de propiedades de Concepción René Ormeño, quien colaboró con la diputada para concretar la compra de los dos inmuebles, cada uno por un valor de 87 millones de pesos.

"Le vendí a ella dos departamentos en un sector bastante acomodado, como Villuco, los que ella compró al contado, en efectivo, por alrededor de 180 millones de pesos en total, pero se rehusó a pagar las comisiones y honorarios correspondientes", acusó Ormeño.

El corredor explicó que la legisladora se justificó "aduciendo que ella los había ingresado ya en el valor total, cosa que no es así, porque en las escrituras se señala expresamente el valor de cada uno de los departamentos con sus valores desglosados en departamento, bodegas y estacionamientos respectivos, de manera tal que ella se rehusó a pagar los honorarios".

"Nada le debo a nadie"

Por su condición de parlamentaria, la acción legal es revisada por un ministro de fuero, razón por la que, una vez notificada, concurrió a declarar, sin reconocer deuda alguna.

A su salida, y al paso, Carvajal señaló: "Nada le adeudo a nadie. Pueden chequear mi boletín comercial -mi número de RUT es conocido-, entonces yo sólo quiero decirles que generalmente ocurren este tipo de situaciones, donde se convoca, justamente, en mi calidad de parlamentaria".

Consultada sobre su llamativa capacidad para pagar 174 millones de pesos al contado, contestó, ya afuera del tribunal: "Desde que he estado en el Parlamento, hace más de cinco años, he sido súper transparente en mi gestión, nunca he sido observada".

"Soy muy ordenada desde siempre, trabajo desde los 18 años y, como podrán ver, la verdad es que no tengo nada, ningún cuestionamiento ni ético ni de ningún tipo respecto a mi patrimonio", indicó.

Contrapreguntada, entonces, si todo el dinero correspondía a ahorros, Carvajal respondió que eso era "evidente".