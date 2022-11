"Daña la fe pública": Colegio de Abogados cuestionó a juristas que entregaron droga a detenidos en el Biobío

El presidente del Colegio de Abogados en Concepción, Francisco Rojo, lamentó que dos juristas hayan sido sorprendidos intentando ingresar droga a cárceles del Biobío en los últimos días, asegurando que son situaciones "muy graves" que dañan la fé pública.

El primer hecho se registró en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío, en Concepción, cuando un abogado intentó ingresar droga para su defendido escondiéndola en sus zapatos. Mientras que el otro hecho se dio en el Centro de Detención Preventiva de Arauco, cuando el defensor buscó ingresar cocaína y un cargador de teléfono.

Sobre estas situaciones, Rojo indicó que son "muy graves", dado que "afecta la imagen de los abogados como personas llamadas a defender los intereses de las personas en juicios, sobre quienes la ciudadanía espera que se trate de personas de una ética adecuada para esa función que atañe a la administración de justicia".

"Es ciertamente preocupante, se trata de personas que no forman parte del Colegio de Abogados de Chile Regional Concepción. No son colegiados", puntualizó el jurista.

Finalmente, el representante de este gremio en Concepción aseguró que estos actos dañan la fe pública, sobre todo porque -advirtió- "las personas en general necesitan tener plena confianza en el ejercicio profesional de quienes contratan para representarlos ante los tribunales".

Francisco Rojo, presidente del Colegio de Abogados Concepción, por juristas detenidos ingresando drogas a la cárcel: "Si, hay daño -a la fé pública- no se apegan a la ética". Dijo que no son colegiados, por ende no pueden aplicar ellos sanciones @Cooperativa