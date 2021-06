Defensoría de la Niñez anunció acciones por pequeña obligada a fumar en Talcahuano

La Defensoría de la Niñez anunció la presentación de acciones legales contra los adultos responsables en el caso de una niña de tres años que, estando en el proceso de revinculación tras haber estado en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename), fue obligada por su madre a fumar un cigarrillo en Talcahuano, en la Región del Biobío.

La progenitora grabó un video del hecho y lo subió a su Facebook personal, registro que se viralizó rápidamente, llegando a manos de las autoridades.

"Evidentemente aquello no tiene nada de chistoso y constituye una grave vulneración de sus derechos", dijo esta tarde la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

"Es por ello que no solo se ejecutará la denuncia relacionada con este actuar, que da cuenta de un maltrato relevante respecto de esta niña, sino que también solicitamos información al Sename, porque esta niña habría sido revinculada hace muy poco tiempo con este grupo familiar y se necesita conocer cuáles son las situaciones que ameritan efectivamente exponerla a un hecho de esta naturaleza", agregó la abogada.

"Esperamos que se investigue y se persiga la responsabilidad de los adultos responsables", sentenció Muñoz.

🔴Realizamos una denuncia ante @FiscaliadeChile por maltrato relevante y trato degradante en contra de una matrona y docente que, en contexto de clase online, dejando su cámara y audio encendido, maltrata a un niño, y cuyo video se ha difundido en RRSS — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) June 23, 2021

El Municipio de Talcahuano interpuso una acción legal a través de la Oficina de Protección de Derechos del Niño (OPD) "para solicitar el retiro de esta menor desde su hogar como medida preventiva, y así cautelar sus derechos y que se interne en un hogar provisorio", detalló el alcalde Henry Campos (UDI).

Para el jefe comunal, "ésta es una situación muy, pero muy grave, que demuestra la vulnerabilidad que hoy día existe en muchos hogares con respecto a estos niños, y lamentablemente tenemos que conocer estas noticias de abusos por redes sociales".

Niña de 3 años es obligada a fumar un cigarro, su madre la grabó y subió el video a Facebook. Hecho ocurrió en Talcahuano. Municipio interpuso acción legal para que sea retirada y puesta en un hogar provisorio. Ella estaba volviendo a su casa de un hogar Sename @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 23, 2021

La madre de la pequeña, en tanto, respondió más tarde al rechazo del que ha sido objeto en las últimas horas, señalando que "pido perdón a todo Chile por el error que cometí", y que este no se repetirá "nunca más".

"Imagínese como estoy, ni siquiera puedo salir. Anoche vinieron a dañar mi casa y esas personas dijeron que me iban a quitar a mi hija, y fueron detenidas. ¿Quiénes son ellos para quitarme a mi hija?", sostuvo, alertando además que "la familia de mi esposo me amenazó de muerte y la PDI tiene los audios de todo lo que me mandaron".

"Si yo fuera otra me escondo, no hablo, no doy declaraciones, nada", cerró.