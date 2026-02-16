Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Defensoría de la Niñez emite oficio por presunto ingreso de menores a muestra con contenido sexual

Autor: Redacción Cooperativa
La Defensoría de la Niñez envió un oficio a la Municipalidad de Concepción para solicitar todos los antecedentes disponibles sobre una muestra artística exhibida en el Punto de Cultura Federico Ramírez.

La acción del organismo se produce tras antecedentes que indican que la exposición incluía figuras con contenido sexual explícito y que, presuntamente, se permitió el ingreso de menores de edad sin advertencias previas sobre el material exhibido.

Ante esta situación, la Defensoría requirió formalmente al municipio que informe sobre la muestra y los protocolos de acceso aplicados.

