Delegado presidencial denunció "funcionarios fantasma" en Provincia de Arauco

El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro (PS), denunció la existencia de "funcionarios fantasma" al interior de la repartición.

Según explicó, en una oficina dedicada al Plan de Zona de Rezago para la Provincia -que culmina el 1 de agosto, pero que las autoridades locales buscan extender- hay cuatro trabajadores contratados por el Gobierno anterior que, pese a no haber ido a trabajar, siguen cobrando sus sueldos.

"La Provincia de Arauco está no sólo en un rezago; está en una desestructuración de su economía y de su esperanza. Yo no sé qué pasó los cuatro años anteriores, pero se dejó de invertir en compra de tierras, en el agro, en el turismo y no solamente eso, sino que, además, hay funcionarios que 'no existen' en la Provincia", señaló Toro.

"Yo tengo una oficina donde supuestamente funcionaban cuatro funcionarios de rezago y hasta el día de hoy no los conozco: no los he visto, (pero) hasta el día de hoy reciben remuneraciones", remarcó la autoridad provincial.

"Estoy haciendo la investigación correspondiente y entregaré los antecedentes donde corresponda, en particular a mi Gobierno, sobre la situación que aqueja por funcionarios que no están", añadió el delegado, que dice haber recibido respuestas positivas desde el Gobierno central respecto a la intención prorrogar la condición de rezago por dos años más.

"La respuesta que hemos tenido por parte de la ministra del Interior (Izkia Siches) y del subsecretario (Manuel Monsalve) es que lo más probable es que la Zona de Regazo se extienda por dos años más, lo que permitirá complementar las tareas que quedaron pendientes", aseveró.