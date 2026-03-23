Demolición en Penco: Alcalde condiciona inicio de obras a reubicación de familias

El sector Ríos de Chile en Lirquén, comuna de Penco, uno de los puntos más afectados por los recientes incendios forestales en la Región del Biobío, se prepara para el inicio de un proceso de demolición de sus 720 departamentos. Esta semana se esperaba un avance sustancial en el procedimiento administrativo, pero la decisión final se mantiene en suspenso debido a la situación de las familias que aún residen en el lugar.

Frente a este escenario, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que "como municipio hemos coordinado que mientras haya una familia en Ríos de Chile, no voy a firmar el decreto de demolición (...) Si estas familias durante los próximos días ya tienen un lugar de arriendo y dejan el lugar, el director de obras va a firmar dicho decreto y ya estaríamos en condiciones de comenzar la demolición".

Los esfuerzos de reubicación han avanzado considerablemente. Se ha informado que prácticamente la totalidad de las personas con residencia en Ríos de Chile ya cuentan con una solución transitoria, ya sea vivienda de emergencia o bono de arriendo en otro lugar de la Región del Biobío, por lo que ya se están finiquitando los últimos detalles para poder iniciar la demolición de las estructuras que quedaron inhabitables tras la catástrofe.