Gobernador (s) del Biobío acusó "insuficiente" gestión del Ejecutivo tras incendios

A un mes de los devastadores incendios forestales que azotaron a la Región del Biobío, el gobernador regional subrogante, Juan Pablo Besser, lanzó este miércoles, en El Diario de Cooperativa, duras críticas contra la Administración central por la lentitud en la entrega de soluciones habitacionales.

La autoridad cuestionó el despliegue realizado hasta ahora, especialmente en lo relativo a las aproximadamente 260 viviendas de emergencia ya instaladas: "El Gobierno al parecer celebra esa cifra; a nosotros nos parece absolutamente insuficiente (...) Hay más de 4.200 viviendas que están catastradas que necesitan construirse a la brevedad".

Para Besser, el estancamiento en la entrega de soluciones no responde a una falta de recursos o de proveedores, sino a una deficiencia administrativa de las instituciones santiaguinas.

"Creemos que es un problema de gestión del Gobierno central, totalmente, porque aquí Senapred es el que está haciendo los procedimientos de compra. En alguna oportunidad ofrecimos como Gobierno Regional proceder a la compra de viviendas y se nos indicó que no era necesario, que ellos tenían capacidad suficiente; cosa que finalmente no vimos", fustigó.

Exclusión de Florida

Uno de los puntos de mayor fricción es la situación de la comuna de Florida, la cual fue excluida de la reciente renovación del estado de excepción por catástrofe. El gobernador (s) tildó de "lamentable" esta decisión del Ministerio del Interior, argumentando que los estados de excepción son herramientas críticas para agilizar procesos de compra y disponer de fondos de emergencia con celeridad.

"Es una atribución exclusiva del Ministerio del Interior. No sé qué factores tomaron en consideración, pero Florida tuvo una afectación importante e igual ayuda a disponer de mayores recursos", sostuvo Besser, confirmando que solicitarán formalmente la extensión de la medida para dicha comuna.

Centralismo administrativo

Besser cuestionó la estructura de mando impuesta desde la capital, criticando que se envíen ministros y funcionarios designados a coordinar la emergencia en lugar de empoderar a las autoridades locales electas.

"Nos parece preocupante que se entregue la coordinación de la emergencia en la región finalmente a funcionarios designados del nivel central, más que el tema esté entregado a las autoridades locales electas, que son las que mejor conocen la realidad aquí", señaló.

"El clima no nos da tregua"

La urgencia del reclamo se agrava por las condiciones climáticas de la zona, donde las lluvias recientes han dejado al descubierto la precariedad de los damnificados. Besser manifestó su profunda preocupación por quienes aún viven en carpas en sectores como Penco y Lirquén.

"Tenemos un clima que no nos da tregua. Ayer llovió de manera muy intensa y es difícil ver la situación de estas personas viviendo en carpas con sus cosas afuera; se genera un daño y problemas de salud evidentes", advirtió el gobernador (s).

Optimismo con Kast

Contrastando con la actual crisis, Besser destacó una "muy buena coordinación" con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, esperando mayor descentralización a partir del 11 de marzo.

"Creemos que vamos a tener una muy buena capacidad de trabajo en conjunto, así que estamos bastante optimistas de cómo va a ser la instalación con el futuro Gobierno", afirmó la autoridad, quien destacó la voluntad del Mandatario electo "de ir avanzando en mayores atribuciones y más recursos para los gobiernos regionales".