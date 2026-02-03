Denuncian problemas técnicos y goteras en viviendas de emergencia instaladas en Tomé

Las recientes precipitaciones, consideradas débiles en las últimas horas, han vuelto a poner el foco en la situación de los damnificados por los incendios forestales en la zona centro sur del país, particularmente en la Región del Biobío.

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, denunció este martes que las primeras viviendas de emergencia instaladas en la comuna presentan serias "dificultades técnicas", entre ellas goteras que afectan a quienes ya habitan en esas construcciones.

"Por ejemplo, las fundaciones no estaban hechas, se habrían sobrepuesto los pilotes (...) por lo que levantamos esta información a Senapred, que está corrigiendo, a través de una cuadrilla con hitos específicos, esta instalación", advirtió el jefe comunal.

Existe un compromiso gubernamental con las compañías encargadas de estas soluciones habitacionales para garantizar el cumplimiento de estándares específicos, lo cual no se estaría observando en las entregas iniciales. (FOTO: ATON)

Esta situación es considerada crítica, considerando que las casas de emergencia deben cumplir con un estándar específico que "el gobierno compromete con la empresa", dijo el alcalde.

La inspección realizada en 36 casas en Punta de Parra reveló que "algunas tienen goteras", un problema que afecta a quienes ya se encuentran residiendo en viviendas de emergencia.

La urgencia radica en que las lluvias persisten y se espera que las instalaciones cumplan con los estándares comprometidos, lo que es clave para la seguridad y el bienestar de las familias afectadas.