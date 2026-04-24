Detienen a dueño de perro en estado crítico por maltrato animal en San Pedro de la Paz
El can presentaba una desnutrición extrema que podría estar asociada a una alimentación insuficiente o inexistente durante un periodo prolongado.
El can presentaba una desnutrición extrema que podría estar asociada a una alimentación insuficiente o inexistente durante un periodo prolongado.
Un perro fue rescatado en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, tras ser encontrado en estado crítico de desnutrición, situación que derivó en la detención de su dueño por presunto maltrato animal.
El caso se dio a conocer gracias a denuncias de vecinos del sector Pioneros, quienes alertaron sobre las condiciones en que se encontraba el animal, un bóxer de cerca de ocho años que fue trasladado al Centro Veterinario Municipal para recibir atención.
Desde el Departamento de Zoonosis informaron que el perro presentaba un deterioro físico severo y que previamente se había instruido al propietario llevarlo al recinto en un plazo acotado, lo que no se habría cumplido. En el domicilio también se constató la presencia de otro animal en buen estado.
El equipo veterinario indicó que el can presenta caquexia, es decir, una desnutrición extrema que se habría extendido por semanas, lo que podría estar asociado a una alimentación insuficiente o inexistente durante un periodo prolongado. Además, en la evaluación clínica se detectó una masa que podría corresponder a un tumor.
Desde el municipio anunciaron la presentación de una querella por maltrato animal y señalaron que buscan que se adopten medidas cautelares para resguardar la integridad del perro, que permanece bajo cuidado en el centro veterinario a la espera de lo que determine el Juzgado de Garantía.
El dueño fue detenido y el caso es investigado por la Brigada de Delitos Contra el Medio Ambiente de la PDI, mientras que las autoridades no descartan que, dependiendo de su evolución, el animal pueda ser dado en adopción en el futuro.