Detuvieron a presunto homicida que era buscado desde diciembre pasado

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI detuvo este domingo a un hombre de 61 años que era buscado desde diciembre pasado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en Concepción.

El comisario de la Brigada de Homicidios de la ciudad, Mauricio Gaete, explicó que el delito tomó lugar "en el contexto del consumo de bebidas alcohólicas, que originan una discusión y posterior agresión, entre el imputado y la víctima, resultando este último con lesiones de carácter graves", expresó.

Asimismo, se determinó que durante la agresión, la víctima fue golpeada en el rostro con un objeto, lo que provocó un impacto en su cabeza. A raíz de estas lesiones, la persona permaneció internada en el Hospital Regional hasta su deceso.

Según informó la PDI, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su respectivo control de detención.