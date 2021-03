Dirigente mapuche por ataque a equipo de TVN: "Les tocó a ellos, mala suerte, pero esto ocurre a diario acá"

Santos Reinao, actual candidato a constituyente por un escaño reservado por el pueblo mapuche, fue indicado por Iván Núñez como una de las personas con las que habló antes del ataque que sufrió el equipo de TVN en Tirúa el sábado pasado.

Según expone el periodista en la querella, cuando volvían de dejar a Héctor Llaitul, pasaron por un lugar en el que había una especie de celebración de cumpleaños, donde fueron detenidos por lugareños quienes les exigieron que debían entrevistar a un representante de las comunidades y ese era Reinao.

"En ningún caso me solicitó ayuda a mí. Me llamó que estaba en el sector de Choke, conversando con gente que quería que del territorio fuera entrevistado un dirigente territorial. Yo estoy coordinando las comunidades por lo tanto me dijo si era posible si yo pudiera opinar y le dije que era lo más justo porque somos nosotros los dirigentes territoriales que hemos dado la cara, nacimos y nos criamos acá y no nos parecía justo que los medios de comunicación no tuvieran una opinión nuestra", expuso.

Respecto al ataque, el aspirante a convencional constituyente dijo que "cuando llegué a mi casa me enteré que habia sido atacado: ni siquiera sé todavía el lugar en que fue atacado".

"En este caso solidarizamos con todo nuestro newén con los periodistas de Televisión Nacional. Para nosotros esto ocurre a diario, mucha gente que anda en el territorio. Les tocó a ellos, mala suerte, pero esto ocurre a diario acá y esto es porque el Gobierno no se ha preocupado de nosotros", afirmó.

Sobre el rol de Héctor Llaitul, Reinao fue conciso en dejar claro que "vive acá, según él tiene su casa ahí, pero la visión de nosotros es que él es dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco y no del territorio mapuche del Lago Lleu Lleu, eso es así. Nosotros somos los representantes naturales y espero que eso quede claro".