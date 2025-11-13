Síguenos:
Tópicos: País | Región del Biobío

Dos detenidos por ataque incendiario a faena forestal en Contulmo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los imputados, ambos mayores de edad, fueron aprehendidos en sectores diferentes de Tirúa.

Dos detenidos por ataque incendiario a faena forestal en Contulmo
 Cedida

El ataque dejó dos camionetas y maquinaria forestal destruida.

Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación en el ataque incendiario contra una faena forestal ocurrido este miércoles en el sector El Peral, comuna de Contulmo, en la Región del Biobío.

El hecho dejó dos camionetas y maquinaria forestal quemadas, además de un vehículo con daños de consideración. Al revisar la zona, la policía encontró una pancarta en la que el grupo Weichan Auca Mapu (WAM) adjudicándose el ataque y pidiendo la libertad de Luis Tranamil.

Tras el ataque, se realizó un amplio despliegue policial que terminó con la detención de dos hombres mayores de edad, uno ubicado en el sector El Malo y el otro en cercanías de Lago Lleulleu, ambos en la comuna de Tirúa.

Las autoridades confirmaron que ambas personas portaban armamento al momento de su detención.

La audiencia de control de detención se espera para este jueves.

