El Liceo Fiscal de Niñas de Concepción inauguró moderno gimnasio fitness

Un gimnasio fitness de alta calidad fue inaugurado en el Liceo Fiscal de Niñas de Concepción, Región del Biobío, que será utilizado para promover la vida sana no sólo entre las alumnas, sino que en toda la comunidad estudiantil.

Habilitarlo costó 84 millones de pesos, "es una inversión importante la que se ha hecho en el Liceo Fiscal de Niñas, donde va a haber un profesor por 44 horas", destacó el alcalde Álvaro Ortiz.

Lo anterior "va a permitir también que se ocupen de buena manera las máquinas en esta comunidad educativa, y esto fruto del esfuerzo de profesores, alumnas, apoderadas y la Dirección de Educación Municipal", agregó el jefe comunal.

Las 796 alumnas, apoderados, profesores y personal del establecimiento podrán ocupar las bicicletas de spinning, elípticas, trotadoras, máquinas y pesas que, en el caso de las estudiantes, complementarán las clases de educación física.

"Un privilegio"

"Queremos hacer un llamado a que cuiden estos implementos, por su costo y porque consideramos que son un privilegio estos equipos", comentó la presidenta del centro de estudiantes, Abigail Sepúlveda.

"No cualquier liceo lo tiene, así que vamos a estar diciéndoles a las alumnas que cuiden, y si los ocupan que nos los dejen sucio, no los maltraten y no hagan mal uso", agregó la dirigente.