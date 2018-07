Familias de la Región del Biobío recibieron el subsidio Clase Media

El sueño de la casa propia está cada vez más cerca para 172 de familias de la Región del Biobío que resultaron favorecidas con el subsidio destinado a grupos emergentes y medios en el primer llamado nacional 2018.

Son 89 familias de Concepción, 38 de Hualpén y 45 de Talcahuano, las que recibieron los esperados certificados, los cuales poseen una vigencia de 21 meses con posibilidad de ampliar su cobertura por un año y medio de forma automática.

Una de las beneficiadas, Mónica Garrido, manifestó que "tengo una alegría enorme porque postulé durante seis años y no había salido favorecida con el subsidio, pero finalmente se dio. Por el momento aún no he visto mi futura casa, pero empezaré desde ahora a buscar mi nuevo hogar".

Las familias interesadas en adquirir este subsidio pueden optar a tres tramos. Título I, para adquisición de viviendas hasta 1.000 UF con un subsidio fijo a otorgar de 500 UF. Mientras que el tramo II se enfoca en vivienda de hasta 1.400 UF, con un subsidio de 200 a 516 UF y finalmente el título III, que es para compra de viviendas de hasta 2.200 UF, con un subsidio a otorgar de 125 a 350 UF.