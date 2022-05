Gobernador del Biobío fustiga a La Moneda: El objetivo de brindar seguridad no está logrado

El gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, fustigó al Gobierno por no lograr, hasta el momento, entregar seguridad en la zona.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional sostuvo que "el objetivo, que es brindar seguridad a las personas, no está logrado. Espero que los trabajos que ha hecho el subsecretario del Interior (Manuel Monsalve) de verdad rindan frutos; que la tramitación de estas iniciativas legales sean lo más rápido posible".

"También quiero decir con toda la claridad: espero que declaraciones desafortunadas como la de la ministra de Justicia (Marcela Ríos) no sigan generando más dudas. Primero, la ministra del Interior (Izkia Siches) hace declaraciones desafortunadas, luego la ministra de Justicia", fustigó el gobernador.

Díaz hizo referencia a una entrevista de la ministra Marcela Ríos a El Mercurio, donde sostiene, en relación a Celestino Córdova, que "cuando se otorgan beneficios (carcelarios) no es un mensaje político, porque es una decisión técnica donde nosotros no participamos", agregando que no le compete referirse respecto a si es un preso político o un homicida.

Celestino Córdova "es una persona condenada por homicidio" y "no puede ser señalado que es un preso por un delito común; se sigue insistiendo que son presos políticos", enfatizó el gobernador.

"Desde el Gobierno Regional siempre vamos a apoyar las acciones que haga el Gobierno de Chile cuando van a favorecer a las personas de la región, siempre lo vamos a hacer, pero también le tenemos que pedir que cumplan con su deber, el deber básico, de cualquier Ministerio del Interior, que es brindar seguridad a todas las personas", insistió la autoridad regional.

"EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS"

Rodrigo Díaz manifestó que "yo no avalo cortes de tránsito ni avalo la toma que se ha hecho en torno a la ENAP, ni cortes de tránsito en camino a Coronel, ni el impedimento para que se pueda prestar un servicio continuo como es la distribución de combustible. Creo que el fin no justifica a los medios".

"Es legítima la preocupación que tienen las personas, pero no justifica los medios", sentenció