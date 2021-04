Guagua quedó con un ojo sellado tras atenderse en Cesfam de Tirúa

Una insólita situación denunció una familia de la localidad de Manqueche, en la comuna de Tirúa, luego de que su bebé fuera atendido en el Cesfam de la zona por un corte en la ceja, y terminara con un ojo sellado por más de cuatro horas.

Según al relato de Valeska González, madre del niño, a las 13:00 horas del lunes el bebé de un año y medio. mientras jugaba con una caja de herramientas, sufrió un corte en la ceja, razón por la cual se desplazaron al centro asistencial.

Una vez en el lugar, recibió la atención e inicialmente se le selló la herida con lo que ella identificó como una huincha, sin embargo, la totalidad de la herida no fue cubierta, por lo que pidió que se terminara de buena manera el trabajo.

González expuso que "mi hijo estaba durmiendo en ese momento, cuando él le echó la gotita, no le colocó ni un paño, nada, en el ojo, como si fuera un papel. Le corrió y le cayó dentro del ojo. Le dolía mucho porque se le llegó a pelar la lengua de tanto llorar".

"Después de eso le dije qué le había hecho a mi hijo, si le pegó el ojo como no había un procedimiento para trabajar con niños, porque se mueven, lo empecé a grabar y me dijo que no podía", cerró.

El niño estuvo por más de cuatro horas con el ojo sellado afirmó la madre, hasta que el equipo médico pudo reabrirlo tras un procedimiento que incluyo el uso constante de suero para lograr que el sellante cediera.

La progenitora, aún impactada, dijo que evalúa iniciar acciones legales contra el Cesfam de Tirúa.

Desde el municipio local, quien administra el recinto, se expuso que en horas de la tarde emitirán su versión de lo sucedido.