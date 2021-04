Hombre entregó pistas falsas durante búsqueda de Tomás: Fiscalía lo considera "persona de interés"

Dos epidosios de falsa alarma están en la carpeta de investigación secreta que intenta resolver la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo en febrero pasado en Caripilún, Arauco.

En ambas falsas alarmas está involucrada la misma persona.

Jorge Jerez, quien se presentó como líder de un grupo de rescate de personas con sede en Talcahuano, es un sujeto de interés en la investigación.

El miércoles pasado, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, adelantó que "dentro del trabajo directo que yo estoy desarrollando como fiscal he ido a Arauco en varias ocasiones, hay una línea de trabajo sobre la falsa alarma muy importante que se está desarrollando, queremos agotarla y en eso estamos, respecto a muchas personas que pudieron haber tenido participación, se está investigando".

LOS HECHOS

El primer hecho, por todos conocidos, vía radial una persona comunicó que el niño había sido encontrado con vida lo que llevó a suspender la búsqueda en un horario clave para poder encontrar al pequeño.

El abogado de la madre, Pedro Díaz, confirmó que esa persona fue el propio Jerez quien le informó que "un grupo de 10 a 15 personas" le habían dicho del hallazgo y por eso llamó al puesto de mando.

Pero Cooperativa Regiones accedió a otro episodio que consta en el expediente, donde el mismo personaje llamó a las 8:55 horas del 18 de febrero para indicar que por un conflicto familiar, el niño estaba en posesión de la abuela paterna, Elicea Salazar.

En la diligencia efectuada el 29 de marzo por la SIP de Carabineros de Arauco, la persona que se identifica como jefe de operaciones de la unidad de personas desaparecidas de la región del Biobío, señala que "por indagatorias con familiares del menor desaparecido, específicamente la madre, este habría sido encontrado por la abuela paterna Elicea Salazar Ulloa, aludiendo a un problema familiar entre los padres del menor".

Jorge Jerez tuvo apariciones públicas en representación del papá de Tomás, Moisés Bravo, precisamente el mismo 26 de febrero cuando habló a nombre de la familia, y también el 1 de marzo, fuera del Servicio Médico Legal de Concepción, cuando leyó un comunicado en que se centró en agradecer a las empresas y privados que auspician su ONG.

ACCIONES JUDICIALES

Producto de esta serie de hechos, y con el objetivo de aclarar la intención del sujeto de interés, los abogados que representan a los padres accionarán legalmente por obstrucción a la investigación.

Cristián Echayz, abogado del padre, indicó que "vamos a iniciar las acciones que corresponden porque nos parece del todo lamentable que haya personas inescrupulosas que jueguen con el dolor de una familia y hagan este tipo de cosas que no contribuyen en nada".

"No existe ninguna justificación para entregar información falsa dentro de una investigación judicial y menos en el proceso de búsqueda de un niño. No hay ningún motivo que pueda exculpar a esta persona, no sabemos la motivación que tuvo y que no se condice con lo que ocurría", añadió.

En tanto, Pedro Díaz, abogado de Estefanía, dijo que "hemos solicitado a la Fiscalía que se tome declaración a este señor de apellido Jerez para que él informe lo que sucedió".

"Que se sindique a Estefanía como la autora de algún hecho, evidentemente que hay una obstrucción a la investigación a lo menos y eso si vamos a pedir que se formalice porque esta investigación se tiene que comenzar a limpiar", agregó.

Cooperativa Regiones tomó contacto durante dos días con el aludido rescatista, quien señaló estar en contacto con la Fiscalía para saber qué pasó y posterior a ello entregar su versión.