Homicidio N° 75 del año en el Biobío: Hombre baleado en Hualpén

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Su cadáver fue hallado en la vía pública, en la Población 18 de Septiembre.

Homicidio N° 75 del año en el Biobío: Hombre baleado en Hualpén
 ATON (referencial)

El afectado presentaba una herida de proyectil en la ingle, informó Carabineros.
Un hombre murió baleado en la Población 18 de Septiembre, también conocida popularmente como "La Emergencia", en la comuna de Hualpén, Región del Biobío.

Según informó el capitán Víctor Hugo Cerda, de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Hualpén, la víctima fue hallada "con un proyectil balístico en su pierna derecha, a la altura de la ingle, con abundante sangrado".

Se encontraba "sin signos vitales al momento que llega Carabineros, razón por la cual se contacta al SAMU, también se constituyen en el sitio del suceso, constatando la muerte esta persona en el lugar", añadió el funcionario policial.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción quedó a cargo de las diligencias de este caso, que por el momento no tiene personas detenidas.

El fallecido, de aproximadamente 40 años, es la víctima número 75 de homicidio en lo que va del año en la región.

