Los trabajadores del Chiflón del Diablo cumplen este jueves 29 días a casi 600 metros bajo tierra y amenazaron que sin soluciones los sacarán "en camilla o ataúd".

Se trata de 29 trabajadores de la Corporación Baldomero Lillo que están a cargo del circuito turístico Lota Sorprendente y que reclaman mejoras salariales y un bono por término de conflicto.

Según explicó Gustavo Ramírez, presidente del sindicato de trabajadores del circuito turístico Lota Sorprendente, "si no hay alternativas, ya lo cerramos y no sale nadie. Va a ser un grupo de trabajadores los que van a estar arriba vigilando. Ya no salimos a arriba hasta que haya soluciones. No sé si nos irán a sacar en camilla o en ataúd, pero vamos a hacer huelga de hambre y huelga seca".

El funcionario además acusó "poca tolerancia" porque estos últimos años el circuito -que incluye el Parque Isidora Goyenechea y el mítico pirquén del Chiflón del Diablo- "ha tenido un flujo enorme de turistas.

De hecho, según estimaciones, el último mes que no ha funcionado, son cerca de 12 mil los turistas que no han podido ingresar al parque.

Los trabajadores sumaron un apoyo importantes desde la Municipalidad de Lota, quienes informaron que si no hay solución de aquí a mañana, se programa para la próxima semana un paro comunal.