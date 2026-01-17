La U desafía a Racing en su primer apretón internacional de 2026

Con varias caras nuevas, entre las que se cuentan el técnico Francisco "Paqui" Meneghini, Universidad de Chile abre su temporada 2026 con un fuerte apretón internacional ante Racing de Avellaneda.

El partido está programado para las 19:00 horas de este domingo en el Estadio "Ester Roa", de Concepción, aunque en la previa el duelo quedó en entredicho debido a los incendios forestales que hay en la capital penquista.

De jugarse, el flamante entrenador de la U ya tiene una baja luego de la lesión sufrida por el arquero Gabriel Castellón.

De esta manera, la posible formación de los azules será con Cristopher Toselli; Fabián Hormázabal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Javier Altamirano; Eduardo Vargas, Octavio Riveros.

¿Cuándo y dónde juega la U?

La U jugará el su primer partido del año el domingo 18 de enero a las 19:00 horas (22:00 GMT) frente a Racing en el estadio "Ester Roa" de Concepción.

¿Dónde ver el partido de la U ante Racing?

El partido contará con la transmisión en televisión por ESPN 5 y en streaming por Disney+.

Y como siempre, además, todos los detalles relacionados a este evento podrás encontrarlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y también seguir el partido en la transmisión de Cooperativa Deportes.