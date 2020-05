Inician auditoría clínica tras muerte de mujer embarazada de ocho meses y su bebé en Hospital Higueras

Una mujer embarazada de ocho meses y su bebé fallecieron durante el transcurso del fin de semana en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, Región del Biobío, caso por el que la familia de las víctimas denuncia una presunta negligencia médica.

Es el caso de la profesora de Hualpén Gabriela Leiva (36), quien llegó al centro asistencial el viernes 1 de mayo con dolores en la zona abdominal y tras quedar hospitalizada lamentablemente perdió a su bebé y luego murió.

Leonardo Moncada, primo de la fallecida, dijo que "existe poca claridad de lo que sucedió realmente, pero algunas versiones de lo que mi prima dijo es que durante el día fue sintiendo dolor y ella escuchó cuando hablaban de que le iban a inyectar un medicamento que ella no quería que lo hicieran porque le iba a provocar que su útero se rompiera. Todo terminó en el fallecimiento de la bebé, que le faltaban solo 20 días para nacer".

"Creemos que hay una negligencia médica totalmente. ¿De quién? No sé. Alguien o algo del proceso falló como para que terminara todo tan mal, sobre todo partiendo del fallecimiento de la bebé que es lo que no comprendemos. No hay una explicación por ahora lógica, coherente", añadió.

Auditoría médica

La doctora Patricia Sánchez, directora del Hospital Las Higueras, señaló que "lamentablemente, y debido a complicaciones que están siendo investigadas por el Hospital, el bebé falleció el día sábado 2 de mayo, razón por la cual la madre fue sometida a una intervención quirúrgica, pasando posteriormente a la UTI en el mismo recinto asistencial. En esta unidad permaneció estable durante el día sábado 2 de mayo, sin embargo, durante la mañana de este domingo 3 de mayo la paciente se descompensó y falleció a las 10:20 horas".

Por lo anterior, la facultativa confirmó que los antecedentes "serán analizados mediante una auditoría médica que el recinto asistencial deberá realizar durante los próximos días. Esta auditoría médica también es revisada por la autoridad regional y nacional".